Спутник NASA сделал фото похожего на морду медведя рельефа на Марсе

Фото: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Марсианский разведывательный спутник NASA (MRO – Mars Reconnaissance Orbiter) сделал фотографию поверхности планеты, на которой можно разглядеть рельеф в виде морды медведя. Фото было опубликовано на сайте университета Аризоны.

"Это холм с V-образной структурой обрушения (нос), двумя кратерами (глаза) и круговым изображением излома (голова)", – прокомментировали снимок ученые.

Исследователи считают, что круглая трещина могла сформироваться в результате просадки отложений над засыпанным ударным кратером. Другие рельефы, по их мнению, могут являться вулканическими отверстиями. Также сообщается, что отложения могли появиться из-за потоков лавы и грязи.

Снимок был сделан 12 декабря 2022 года в момент полета спутника в 251 километре над Марсом. Исходя из масштаба изображения, диаметр рельефа может достигать 2 километров.

Ранее "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок гигантского айсберга, отколовшегося от Антарктиды. На фото, сделанном гидрометеорологическим спутником "Метеор-М", можно увидеть трещины, образовавшиеся в месте откола айсберга от основного массива ледника.

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