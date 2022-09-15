Огненный шар заметили в небе над Шотландией

В небе над Шотландией заметили огромный огненный шар. Более 200 сообщений поступило от местных жителей в британскую метеоритную сеть. Это организация, которая занимается сбором данных о метеорах.

Свидетели утверждают, что объект летел настолько низко, что его можно было услышать. Также многие слышали громкий хлопок, когда шар вошел в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.