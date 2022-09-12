Ученые выявили мутации у всех летавших в космос астронавтов

Фото: NASA

У всех астронавтов, которые летали в космос, есть следы мутации. Об этом сообщает "Газета.ру".

В общей сложности специалисты исследовали образцы 14 астронавтов NASA, которые летали в космос в 1998–2001 годах. Ученые посчитали, что индикатором мутации является избыток клеток крови, произошедших клонированием от одного образца. Такое состояние называют клональным кроветворением, но само по себе оно не является заболеванием. Мутации возникают от избыточного ультрафиолетового излучения, радиации и химиотерапии.

Один из авторов работы Дэвид Гукассиан пояснил, что астронавты работают в экстремальной среде, где к мутации могут привести многие факторы.

"Прежде всего на организм влияет радиация, которая может привести к клональному кроветворению", – сказал Гукассиан.

NASA предложило изменить пределы допустимой радиации и подвергать молодых астронавтов более высокому уровню радиации, чем пожилых. Кроме того, агентство считает необходимым устранить различия в допустимом уровне между мужчинами и женщинами.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Олег Кононенко может побить рекорд суммарного времени пребывания землянина в космосе. По данным "Роскосмоса", это может произойти в 2023 году. На его счету сейчас суммарно больше 736 суток вне Земли.

