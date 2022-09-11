Space X запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink и BlueWalker 3

Фото: youtube.com/SpaceX

В субботу, 10 сентября, компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту новую группировку микроспутников Starlink и спутник связи компании AST SpaceMobile BlueWalker 3, следует из трансляции на сайте компании.

Уточняется, что старт состоялся в 04:20 11 сентября по московскому времени (21:20 10 сентября по местному) с космодрома на мысе Канаверал. В результате 34 спутника Starlink и спутник связи BlueWalker 3 будут выведены на низкую околоземную орбиту.

Сотрудники SpaceX планируют вернуть на Землю первую ступень Falcon 9. После старта элемент должен автоматически плавно опуститься на плавучую платформу в Атлантическом океане.

22 июля Space X вывела на орбиту новую партию из 46 интернет-спутников Starlink. Отмечается, что запуск произвели на ракете-носителе Falcon 9. В этот раз она стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Теперь общее количество запущенных компанией аппаратов довели до 2,9 тысячи, из которых примерно 2,5 тысячи – в рабочем состоянии.

