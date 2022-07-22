Фото: ТАСС/AP/John Raoux
Space X вывела на орбиту новую партию из 46 интернет-спутников Starlink. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что запуск произвели на ракете-носителе Falcon 9. В этот раз она стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Теперь общее количество запущенных компанией аппаратов довели до 2,9 тысячи, из которых примерно 2,5 тысячи – в рабочем состоянии.
7 июля ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Уточняется, что ракету запустили с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида.
Позднее стало известно, что ракета-носитель SpaceX взорвалась на стартовой площадке во время тестовых испытаний. Ее должны были использовать для запуска космического корабля Starship, который компания Илона Маска разрабатывает для полетов на Марс.
Ракета-носитель SpaceX взорвалась на стартовой площадке
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