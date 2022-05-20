Космический корабль Boeing CST-100 Starliner отправился во второй испытательный полет

Фото: NASA

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что на борту корабля находятся порядка 360 килограммов полезных грузов. После стыковки с МКС корабль пробудет на станции от 5 до 10 дней и затем вернется на Землю с порядка 270 килограммами грузов, в том числе с компонентами системы регенерации воздуха.

В апреле стало известно, что орбитальный транспортник Crew Dragon американской компании SpaceX доставил на Землю экипаж из космических туристов после 15 дней пребывания на борту Международной космической станции.

В сентябре 2021 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что развертывание новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать в 2026–2027 году. Он отметил, что базовым модулем новой станции станет научно-энергетический модуль, изначально планировавшийся к использованию в составе российского сегмента Международной космической станции.

До этого научно-технический совет "Роскосмоса" официально одобрил планы по созданию собственной орбитальной станции. Данное решение объяснили тем, что состояние российского сегмента МКС, эксплуатацию которой планируется завершить в 2028 году, несет дополнительные риски.

