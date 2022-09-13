Астрономы предупредили о магнитной буре 17 сентября

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Магнитная буря прогнозируется на Земле 17 сентября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
По ее данным, буря будет относиться к категории G1, что означает слабые возмущения. Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 16 и 18 сентября. С 30 сентября по 3 октября ожидаются бури категорий G1 и G2 (слабые и средние возмущения).
Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал, что в некоторых случаях магнитные бури могут привести к серьезным последствиям и даже смерти. При магнитных бурях возникает колебание артериального давления, сердечного ритма, временами ускоряется движение крови, а временами, наоборот, замедляется.
Возникают спазмы сосудов головы, сердца. Следствием этого могут быть ишемические атаки в головном мозге и сердечные боли или стенокардия.
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