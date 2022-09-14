Психолог связала гнев Карла III из-за потекшей ручки с его возрастом

Король Великобритании Карл III рассердился из-за испачкавшей его ручки. Гнев монарха, сопровождавшийся резкими комментариями, попал в объектив телекамеры. Некоторые британцы раскритиковали его несдержанность и припомнили другие скандальные истории. Разбираемся, с чем может быть связано такое поведение Карла III, а также как оно влияет на имидж короля.
"Не выношу эту проклятую штуку"
Инцидент с ручкой случился во время того, как Карл III делал отметки в книге посетителей замка Хиллсборо. Последний является официальной королевской резиденцией в Северной Ирландии. Все началось с того, что 73-летний монарх случайно написал не ту дату. Спросив у помощника, какой был день, Карл III исправил запись. Но затем увидел, как вытекшие из перьевой ручки чернила испачкали ему руку.
Ситуация вывела нового короля Великобритании из себя. "О господи, ненавижу это", – сказал Карл III, передав ручку своей супруге королеве-консорту Камилле.
Такая реакция на неприятность рассердила некоторых читателей британской газеты Daily Express. По их мнению, поведение Карла III сильно контрастирует с Елизаветой II, которая сохраняла хладнокровие практически при любых обстоятельствах. Припомнили монарху и вспыльчивость его отца, герцога Эдинбургского Филиппа.
"Испачканные чернилами руки, когда нужно постоянно заниматься рукопожатиями, очень нервируют, но это же не значит, что теперь надо ругаться! Весь в отца!" – отметил один из читателей.
"Всего пара дней на работе, а он регулярно выходит из себя! Плохое начало и, без сомнения, плохой конец. Страшно подумать, что случится, когда кто-то не будет резать ему еду и кормить с ложечки!" – добавил другой комментатор.
"Мне жаль любого сотрудника, который преданно служит королевской семье, получая при этом гроши, но затем вынужден терпеть все капризы", – поделился еще один читатель британской газеты.
Это не первый противоречивый эпизод с участием Карла III за последние дни. Ранее в интернете распространился ролик, запечатлевший, как во время церемонии подписания клятвы о поддержании церкви Шотландии король с недовольным видом жестами раздавал команды прислуге убирать чернильницу и другие предметы со стола.
Недостойно монарха?
Несдержанное поведение короля на публике неприемлемо ни при каких обстоятельствах, рассказала Москве 24 президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. В этом смысле Елизавета II была эталоном. Выйти из сложившейся ситуации Карл III мог, переведя все в шутку, однако он этого не сделал, отметила специалист.
"Он может себе позволить эмоции только наедине или в кругу самых близких людей. Но не тогда, когда есть посторонние, пресса, подданные. Надо учиться у ушедшей королевы Елизаветы II. Это человек, который никогда не давал волю эмоциям на людях. По крайней мере, у нашего сообщества нет информации, что был какой-то случай, когда она вышла из себя", – сказала Холгова.
Если Карл III и дальше будет попадать в неприятные ситуации, это может подорвать доверие британцев к монархии в целом, предположила специалист. С учетом того, что многие присущие королевской семье строгие требования и традиции постепенно уходят в прошлое, это, вероятно, поставит вопрос о необходимости такого института власти, заключила Холгова.
Почтенный возраст
Обсуждая поведение Карла III, обязательно нужно учитывать его почтенный возраст, отметила в интервью с Москвой 24 семейный психолог Наталья Наумова.
"Плюс еще стресс. Во-первых, нужно смерть матери отгоревать, ушел из жизни близкий человек. Во-вторых, вступление на трон, когда он этого, возможно, уже и не ждал. Появились новые обязанности, публичные выступления. Это большая нагрузка, в какой-то момент человек не выдерживает и не успевает контролировать свое поведение. Поэтому мы увидели такой неприятный момент с его участием", – объяснила Наумова.
Ситуация должна прийти в норму, когда человек адаптируется к новым для себя обстоятельствам, убеждена специалист. "Если нет никаких возрастных изменений, которые приводят к психическим заболеваниям, адаптация произойдет в течение трех месяцев. Раз его допустили до коронации, думаю, его в этом плане проверили, и все хорошо, человек дееспособен. Когда все новые стресс-факторы выстроятся в голове, человеку станет спокойнее", – говорит психолог.
Эксперт не исключила, что все это время Карл III сдерживался от такого проявления эмоций, как и подобает членам королевской семьи. С учетом того, что рефлексия над собственным поведением обычно притупляется после 45–55 лет, монарх показал свое превосходство по статусу над подданными. Раз его примут и так, возникает эмоциональная распущенность и внутренняя вседозволенность, предположила Наумова.
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