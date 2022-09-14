Психолог связала гнев Карла III из-за потекшей ручки с его возрастом

Король Великобритании Карл III рассердился из-за испачкавшей его ручки. Гнев монарха, сопровождавшийся резкими комментариями, попал в объектив телекамеры. Некоторые британцы раскритиковали его несдержанность и припомнили другие скандальные истории. Разбираемся, с чем может быть связано такое поведение Карла III, а также как оно влияет на имидж короля.



"Не выношу эту проклятую штуку"

Фото:youtube.com/Guardian News

Инцидент с ручкой случился во время того, как Карл III делал отметки в книге посетителей замка Хиллсборо. Последний является официальной королевской резиденцией в Северной Ирландии. Все началось с того, что 73-летний монарх случайно написал не ту дату. Спросив у помощника, какой был день, Карл III исправил запись. Но затем увидел, как вытекшие из перьевой ручки чернила испачкали ему руку.

Ситуация вывела нового короля Великобритании из себя. "О господи, ненавижу это", – сказал Карл III, передав ручку своей супруге королеве-консорту Камилле.





Карл III король Великобритании Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз.

Такая реакция на неприятность рассердила некоторых читателей британской газеты Daily Express. По их мнению, поведение Карла III сильно контрастирует с Елизаветой II, которая сохраняла хладнокровие практически при любых обстоятельствах. Припомнили монарху и вспыльчивость его отца, герцога Эдинбургского Филиппа.

"Испачканные чернилами руки, когда нужно постоянно заниматься рукопожатиями, очень нервируют, но это же не значит, что теперь надо ругаться! Весь в отца!" – отметил один из читателей.

"Всего пара дней на работе, а он регулярно выходит из себя! Плохое начало и, без сомнения, плохой конец. Страшно подумать, что случится, когда кто-то не будет резать ему еду и кормить с ложечки!" – добавил другой комментатор.

"Мне жаль любого сотрудника, который преданно служит королевской семье, получая при этом гроши, но затем вынужден терпеть все капризы", – поделился еще один читатель британской газеты.

Это не первый противоречивый эпизод с участием Карла III за последние дни. Ранее в интернете распространился ролик, запечатлевший, как во время церемонии подписания клятвы о поддержании церкви Шотландии король с недовольным видом жестами раздавал команды прислуге убирать чернильницу и другие предметы со стола.



Недостойно монарха?

Фото: Dan Kitwood/Pool Photo via AP

Несдержанное поведение короля на публике неприемлемо ни при каких обстоятельствах, рассказала Москве 24 президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. В этом смысле Елизавета II была эталоном. Выйти из сложившейся ситуации Карл III мог, переведя все в шутку, однако он этого не сделал, отметила специалист.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Такое поведение недостойно монарха. Елизавета II совершенно точно держалась бы, не подала вида. Тем более не стала ругаться и высказывать неприятные слова. Тем более в присутствии окружающих. Что бы ни происходило, допускать таких вещей король не имеет права.

"Он может себе позволить эмоции только наедине или в кругу самых близких людей. Но не тогда, когда есть посторонние, пресса, подданные. Надо учиться у ушедшей королевы Елизаветы II. Это человек, который никогда не давал волю эмоциям на людях. По крайней мере, у нашего сообщества нет информации, что был какой-то случай, когда она вышла из себя", – сказала Холгова.

Если Карл III и дальше будет попадать в неприятные ситуации, это может подорвать доверие британцев к монархии в целом, предположила специалист. С учетом того, что многие присущие королевской семье строгие требования и традиции постепенно уходят в прошлое, это, вероятно, поставит вопрос о необходимости такого института власти, заключила Холгова.



Почтенный возраст

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Обсуждая поведение Карла III, обязательно нужно учитывать его почтенный возраст, отметила в интервью с Москвой 24 семейный психолог Наталья Наумова.





Наталья Наумова семейный психолог Человек уже пожилой, уставший. Контроль притупляется, лобные структуры, которые за него отвечают, начинают работать хуже. Это уже возрастное изменение.

"Плюс еще стресс. Во-первых, нужно смерть матери отгоревать, ушел из жизни близкий человек. Во-вторых, вступление на трон, когда он этого, возможно, уже и не ждал. Появились новые обязанности, публичные выступления. Это большая нагрузка, в какой-то момент человек не выдерживает и не успевает контролировать свое поведение. Поэтому мы увидели такой неприятный момент с его участием", – объяснила Наумова.

Ситуация должна прийти в норму, когда человек адаптируется к новым для себя обстоятельствам, убеждена специалист. "Если нет никаких возрастных изменений, которые приводят к психическим заболеваниям, адаптация произойдет в течение трех месяцев. Раз его допустили до коронации, думаю, его в этом плане проверили, и все хорошо, человек дееспособен. Когда все новые стресс-факторы выстроятся в голове, человеку станет спокойнее", – говорит психолог.

Эксперт не исключила, что все это время Карл III сдерживался от такого проявления эмоций, как и подобает членам королевской семьи. С учетом того, что рефлексия над собственным поведением обычно притупляется после 45–55 лет, монарх показал свое превосходство по статусу над подданными. Раз его примут и так, возникает эмоциональная распущенность и внутренняя вседозволенность, предположила Наумова.

