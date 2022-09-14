Король Великобритании разозлился из-за испачкавшей его перьевой ручки и выругался

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Фото: Pool photo via AP/Niall Carson
Британский король Карл III не смог сдержать раздражение и выругался из-за испачкавшей его перьевой ручки. Это произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо в графстве Даун. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал Sky News.
Судя по кадрам, сначала король написал не ту дату. Ему пришлось уточнять у помощника, какой сегодня день. Затем он увидел, что испачкал руки ручкой и сказал: "Господи, ненавижу это". Карл III передал ручку королеве-консорту Камилле, однако перо продолжало течь. Тогда его забрали приближенные. На что монарх, оттирая чернила носовым платком, проговорил: "Не могу выносить эту проклятую штуковину, каждый чертов раз".
Принц Чарльз, взяв имя Карл III, стал королем Великобритании после смерти своей матери. Королева Елизавета, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве.
Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн предположил, что Карлу III может не хватит харизмы для удержания всех государств в Содружестве. Эксперт напомнил, что монарх является лишь номинальным главой государства. Вместе с тем, пояснил Цянь Фэн, он признается ключевой фигурой в поддержании единства всей Великобритании и Содружества.
Карла III официально провозгласили королем Великобритании
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