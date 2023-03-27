Эксперт объяснил, откуда взялось кольцо из черного дыма в небе над Строгино

Фото: Москва 24

Большое кольцо из черного дыма, которое наблюдалось в небе над Строгино, могло образоваться после выхлопа в котельной. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

Ранее сообщалось, что жители столицы заметили в небе над Строгино большое кольцо из дыма черного цвета. Горожане засняли необычное явление на видео. На нем дымовое кольцо постепенно поднимается в небо.





Николай Терешонок начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Вероятно, в Строгине произошел выхлоп из котельной. Может быть, скопилась сажа где-то, либо в костер что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма, и он обычно такой круглый.

По словам эксперта, такое кольцо не представляет никакой угрозы и жителям столицы не стоит переживать. Подобные явления обычно развеиваются, когда поднимаются выше, подытожил Терешонок.

Ранее в январе этого года в разных частях Москвы горожане могли полюбоваться солнечным гало. Речь идет об оптическом явлении, когда вторичное свечение наблюдается вокруг источника света, пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.



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