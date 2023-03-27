В небе над Строгино замечено кольцо из черного дыма

Видео: Москва 24

В понедельник, 27 марта, жители столичного района Строгино заметили в небе большое кольцо из черного дыма. Видео поделились очевидцы.

На кадрах видно, как кольцо дыма медленно поднимается в небо. Уточняется, что такое явление является частым. Так, чаще всего это дым, резко вырвавшийся из труб или сооружений круглого сечения. Он не развевается в атмосфере, приобретая кольцевидную, петлеобразную форму и дрейфует по небу.

Ранее сообщалось, что в январе над Красноярском пролетел болид размером от 1 до 5 метров. Такие объекты практически полностью сгорают при пролете в атмосфере, а некоторое количество веществ от них может выпасть на поверхность Земли.

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