В Японии заметили неизвестный шар диаметром 1,5 метра

Фото: tv-sdt.co.jp

В японском городе Хамамацу на пляже Энсюхама заметили металлический шар диаметром 1,5 метра. Об этом информирует телеканал Daiichi TV.

"На берег выбросило предмет, похожий на железный шар. Полиция исследует находку после проверки прилегающей территории", – поделились на телеканале.

В феврале в разных странах мира стали замечать неопознанные летающие объекты, которые некоторые государства считают предметами для разведки.

Так, 4 февраля американские военные сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал КНР. В Госдепе изучили обломки и заявили, что аппарат был оснащен техникой для разведки. На это в китайском МИД выразили недовольство, подчеркнув, что аэростат не представлял военной или личной угрозы.

Похожая ситуация произошла и 10 февраля, когда американская сторона сбила аэростат над Аляской. Аппарат летел на высоте около 12 тысяч метров и, по заявлениям властей США, представлял угрозу безопасности для гражданских рейсов.

14 февраля председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что в небе над США был сбит четвертый неопознанный летающий объект.

В этот же день жители китайского города Цицикар в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с территорией России, заметили в небе летящую цепочку из светящихся шаров.

Военные США сбили аэростат над Аляской

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