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16 сентября, 07:15

Общество

Четвертый класс пожароопасности действует в Московском регионе

Четвертый класс пожароопасности действует в Московском регионе

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Четвертый класс пожароопасности действует в Московском регионе. Он означает, что пламя может вспыхнуть и быстро распространиться даже от незначительных источников.

В связи с этим жителей столицы и области призывают без особой необходимости не выходить на природу и быть предельно осторожными с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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