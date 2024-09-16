Четвертый класс пожароопасности действует в Московском регионе. Он означает, что пламя может вспыхнуть и быстро распространиться даже от незначительных источников.

В связи с этим жителей столицы и области призывают без особой необходимости не выходить на природу и быть предельно осторожными с огнем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.