Детский сад на 200 мест построен в Филимонковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый детский сад возвели в поселке Марьино Филимонковского района ТиНАО. Он рассчитан на 200 воспитанников, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Детсад располагается по адресу улица Харлампиева, дом 33. Объект построили за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы.

"Площадь здания с подземным этажом составила около трех тысяч квадратных метров. Для детей оборудовали восемь групповых ячеек, медицинский блок, кабинет психолога и логопеда, спортивный и музыкальный залы. 2 сентября учреждение приняло первых воспитанников", – сказал заммэра.

Внутри здания оборудовали пищеблок полного технологического цикла. Отдельно для каждой группы сделали игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Также специалисты привели в порядок территорию детского сада, где высадили деревья, уложили газоны, сделали тротуары и установили скамейки.

По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, для безопасности детей на площадках мастера сделали синтетическое износостойкое и экологичное покрытие. Внутри здания специалисты смонтировали системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, детский сад построили менее чем за два года.

"В конце августа Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. За время строительства инспекторы семь раз выезжали на объект, чтобы проверить качество выполняемых работ и применяемых материалов", – добавил он.

Между тем детский сад, рассчитанный на 225 мест, построят в Останкинском районе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Специалисты уже подготовили градостроительный план земельного участка. Участок входит в проект реорганизации бывшей промзоны Калибр. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, проект рассчитан на пять лет.

