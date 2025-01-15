Дом 1949 года постройки капитально отремонтирован на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Мой Дом Москва"

Дом в стиле советского неоклассицизма 1949 года постройки капитально отремонтирован на севере Москвы, пишет пресс-служба Фонда капремонта многоквартирных домов столицы.

Речь идет о четырехэтажном доме 7 в Беговом проезде, построенном по индивидуальному проекту. Специалисты разработали свой план работ, подобрав качественные отечественные материалы и использовав современные технологии.

Рабочие восстановили фасад, цоколь, входные группы, подвал и крышу сооружения. Так, деревянные элементы кровли были обработаны специальным огнезащитным составом, а чердачные перекрытия оказались утеплены плитами из базальтового волокна.

Кроме того, специалисты поменяли ряд инженерных систем дома – систему центрального отопления, магистрали водоотведения, электросеть, сети горячего и холодного водоснабжения. Также рабочие навесили новые водосточные трубы.

За прошедший 2024 год специалисты отремонтировали три исторических здания, выстроенных в стиле эклектики. Речь шла о доме 1925 года постройки в Трехпрудном переулке, здании 1928 года по улице Климашкина, а также сооружении 1913 года в Яковоапостольском переулке.

