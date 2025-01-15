15 января, 10:10Город
Дом 1949 года постройки капитально отремонтирован на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Мой Дом Москва"
Дом в стиле советского неоклассицизма 1949 года постройки капитально отремонтирован на севере Москвы, пишет пресс-служба Фонда капремонта многоквартирных домов столицы.
Речь идет о четырехэтажном доме 7 в Беговом проезде, построенном по индивидуальному проекту. Специалисты разработали свой план работ, подобрав качественные отечественные материалы и использовав современные технологии.
Рабочие восстановили фасад, цоколь, входные группы, подвал и крышу сооружения. Так, деревянные элементы кровли были обработаны специальным огнезащитным составом, а чердачные перекрытия оказались утеплены плитами из базальтового волокна.
Кроме того, специалисты поменяли ряд инженерных систем дома – систему центрального отопления, магистрали водоотведения, электросеть, сети горячего и холодного водоснабжения. Также рабочие навесили новые водосточные трубы.
За прошедший 2024 год специалисты отремонтировали три исторических здания, выстроенных в стиле эклектики. Речь шла о доме 1925 года постройки в Трехпрудном переулке, здании 1928 года по улице Климашкина, а также сооружении 1913 года в Яковоапостольском переулке.
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