Свыше 150 молочно-раздаточных пунктов обновлены в Москве по новому стандарту

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов в соответствии с требованиями нового стандарта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Всего в столице работают свыше 200 молочно-раздаточных пунктов, где можно получить витаминизированные соки и молоко, молочные смеси, овощные и фруктовые пюре и другие продукты.

"За все время мы отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из которых только 72 – в прошедшем году. Теперь это обновленные современные помещения с четкой, понятной навигацией, удобной функциональной мебелью и новым эффективным оборудованием. На сегодняшний день в отремонтированных молочных кухнях бесплатное питание получают жители 95 районов", – отметила Ракова.

Во время ремонта горожане получают продукты в других пунктах. На бесплатное питание имеют право беременные женщины и кормящие матери, дети до трех лет и из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также ребята с инвалидностью.

Между тем свыше 150 тысяч тонн продукции получили молочно-раздаточные пункты за три года в рамках офсетного контракта, а треть из этого количества была поставлена в прошлом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, молоко, соки, кисломолочные продукты и творог выпускаются на Лианозовском и Царицынском молочных комбинатах, которые имеют статус промышленного комплекса.