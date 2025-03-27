27 марта, 07:15Транспорт
Модернизация началась на развязке МКАД с Киевским шоссе
На 45-м километре МКАД стартовали работы по реконструкции развязки с Киевским шоссе. В рамках проекта построят и обновят около четырех километров дорог.
Основные изменения коснутся правоповоротных съездов. На МКАД появится новый съезд длиной 580 метров, а на Киевском шоссе – 450-метровая полоса. Это должно сократить пробки и ускорить проезд в аэропорт Внуково.
Реконструкция завершится в августе следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.