Модернизация началась на развязке МКАД с Киевским шоссе

На 45-м километре МКАД стартовали работы по реконструкции развязки с Киевским шоссе. В рамках проекта построят и обновят около четырех километров дорог.

Основные изменения коснутся правоповоротных съездов. На МКАД появится новый съезд длиной 580 метров, а на Киевском шоссе – 450-метровая полоса. Это должно сократить пробки и ускорить проезд в аэропорт Внуково.

Реконструкция завершится в августе следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.