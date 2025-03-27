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27 марта, 07:15

Транспорт

Модернизация началась на развязке МКАД с Киевским шоссе

Модернизация началась на развязке МКАД с Киевским шоссе

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На 45-м километре МКАД стартовали работы по реконструкции развязки с Киевским шоссе. В рамках проекта построят и обновят около четырех километров дорог.

Основные изменения коснутся правоповоротных съездов. На МКАД появится новый съезд длиной 580 метров, а на Киевском шоссе – 450-метровая полоса. Это должно сократить пробки и ускорить проезд в аэропорт Внуково.

Реконструкция завершится в августе следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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