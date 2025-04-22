Клещи проснулись в Московском регионе в связи с теплой погодой. Даже несмотря на приближающееся похолодание, они остаются активными и могут быть опасны.

Врачи предупреждают, что некоторые виды клещей переносят тяжелые инфекции, поэтому их сразу нужно удалять. При этом не стоит мазать клеща маслом, нужно купить специальное приспособление, а также обработать место укуса антисептиком. После этого нужно отнести клеща в лабораторию на анализ.

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