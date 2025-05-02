Движение поездов Москва – Лобня осуществляется с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда на участке Москва – Лобня Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с обычной скоростью, но с увеличенными временными промежутками, передает пресс-служба столичной магистрали.

Вместе с тем движение остается затруднено по направлениям Лобня – Икша в сторону области и Талдом – Савелово, уточнили в компании. Однако на участке Волоколамск – Чисмена – Румянцево – Новоиерусалимская Рижского направления составы следуют с меньшей скоростью в обоих направлениях.

При этом ситуация не повлияла на движение поездов МЦД и МЦК, отметили в компании, добавив, что железнодорожники продолжают работу по устранению последствий снегопада.

В пятницу, 2 мая, семь пассажирских поездов задерживались в Подмосковье из-за падения деревьев и неблагоприятных погодных условий. Среди задержанных: поезда №142 Смоленск – Архангельск, №102 Москва – Ярославль, №21 Лабытнанги – Москва, №101 Ярославль – Москва, №1 Владивосток – Москва, №107 Вологда – Москва и №16 Москва – Архангельск.

ФПК оказывала помощь пассажирам, поддерживала комфортную температуру в вагонах и предоставляла питание. МЖД, в свою очередь, подключили специалистов разных служб магистрали для устранения последствий непогоды.