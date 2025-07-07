Билеты на поезда между Москвой и Петербургом раскупили из-за ограничений в аэропортах

В связи с временными ограничениями в аэропортах резко вырос спрос на железнодорожные поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, к утру 7 июля были распроданы почти все билеты на этом направлении.

В РЖД задействовали все возможные ресурсы для увеличения интенсивности движения: к поездам добавили дополнительные вагоны, а также был запущен еще один состав "Ласточки". К обслуживанию пассажиров привлекли дополнительные поездные бригады, включая студентов стройотрядов.

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