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07 июля, 13:15

Транспорт

Билеты на поезда между Москвой и Петербургом раскупили из-за ограничений в аэропортах

Билеты на поезда между Москвой и Петербургом раскупили из-за ограничений в аэропортах

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В связи с временными ограничениями в аэропортах резко вырос спрос на железнодорожные поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, к утру 7 июля были распроданы почти все билеты на этом направлении.

В РЖД задействовали все возможные ресурсы для увеличения интенсивности движения: к поездам добавили дополнительные вагоны, а также был запущен еще один состав "Ласточки". К обслуживанию пассажиров привлекли дополнительные поездные бригады, включая студентов стройотрядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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