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07 июля, 12:15

Транспорт

Сотни пассажиров не смогли улететь из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

Сотни пассажиров не смогли улететь из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево продолжаются задержки и отмены рейсов. Сотни пассажиров не смогли вылететь по расписанию из-за введенных ограничений на посадку и вылет. Как сообщает Росавиация, с 5 по 7 июля в центральной части страны авиакомпании были вынуждены отменить 485 рейсов.

Для координации работы и контроля за правами пассажиров в Шереметьево организована специальная служба Минтранса и представительство Ространснадзора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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