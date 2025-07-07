Сотни пассажиров не смогли улететь из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево продолжаются задержки и отмены рейсов. Сотни пассажиров не смогли вылететь по расписанию из-за введенных ограничений на посадку и вылет. Как сообщает Росавиация, с 5 по 7 июля в центральной части страны авиакомпании были вынуждены отменить 485 рейсов.

Для координации работы и контроля за правами пассажиров в Шереметьево организована специальная служба Минтранса и представительство Ространснадзора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.