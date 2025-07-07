07 июля, 15:15Транспорт
Вице-спикер ГД Кузнецова оказалась в числе пассажиров, чей рейс задержали в Шереметьево
Сотни людей до сих пор не могут вылететь из Шереметьево. Среди пассажиров, чей рейс задержали, оказалась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
По словам депутата, в зале ожидания многолюдно, но спокойно. Парламентарий подчеркнула, что ожидающим предоставили воду и периодически приглашают поесть.
При этом она отметила, что в аэропорту находится много матерей с маленькими детьми и пенсионеров. Причем некоторые из них стоят на ногах в ожидании информации о вылете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.