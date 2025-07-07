В Шереметьево зафиксировали задержки рейсов на прилет и вылет

В аэропорту Шереметьево продолжаются массовые задержки и отмены рейсов. Сотни пассажиров не могут вылететь по расписанию. Задержки фиксируются как на прилет, так и на вылет.

В среднем людям приходится ждать около двух часов, но на некоторых направлениях ожидание превышает пять часов. По данным Росавиации, только за минувшие выходные в центральной части страны авиакомпании отменили 485 рейсов.

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