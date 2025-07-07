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07 июля, 13:15

Транспорт

Росавиация сообщила о стабильной работе всех аэропортов страны

Росавиация сообщила о стабильной работе всех аэропортов страны

ФАС предложила ввести сбор за возврат железнодорожных билетов

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Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к внешним вмешательствам. Об этом заявили в Росавиации, отметив, что все аэропорты страны сейчас работают в штатном режиме, принимают и отправляют рейсы. Совместно с Минтрансом ведомство продолжает контролировать работу воздушного транспорта.

Ранее стало известно, что с 6 июля по утро 7 авиакомпаниям пришлось отменить 485 рейсов, еще 1 900 рейсов были задержаны. Около 43 тысяч пассажиров оформили возврат билетов, а 94 тысячи человек решили дождаться своих самолетов и были размещены в гостиницах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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