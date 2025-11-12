Совфед одобрил закон об усилении наказания за вовлечение детей в диверсии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об усилении уголовной ответственности за диверсии, в том числе за вовлечение в них детей. В случае подписания документа Владимиром Путиным он вступит в силу в тот же день.

Закон дополняет статью УК России "Содействие диверсионной деятельности" положением, которое предусматривает наказание за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пожизненное заключение.

Кроме того, вносятся изменения в статью "Содействие террористической деятельности". За это грозит такое же наказание, как за содействие диверсии.

Документ также снижает до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за некоторые преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, организацию террористического сообщества, диверсию, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсий, организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Более того, участие в диверсионном сообществе пополнило список преступлений, за которые не назначается условное наказание. Предусматривается законом и требование отбыть 75% назначенного судом срока для условно-досрочного освобождения для осужденных за совершение диверсий, содействие диверсионным действиям, прохождение обучения для последующего осуществления диверсий, а также за организацию диверсионного сообщества и участие в нем.

Виновным в совершении вышеуказанных преступлений не может быть назначено более мягкое наказание, чем предусматривают соответствующие статьи.

В пояснительной записке авторы закона обратили внимание на увеличение числа диверсионных преступлений. За 2019–2023 годы по этой статье осудили 13 человек, а в 2024-м – 48. В связи с этим возникла необходимость выработки дополнительного правового реагирования.

