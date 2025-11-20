Форма поиска по сайту

20 ноября, 08:16

Происшествия

ФСБ задержала жителя ДНР при попытке отравить российского военного пивом с ядом

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), который пытался убить высокопоставленного российского военного с помощью отравленного пива. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка. Задержание произошло в момент передачи отравленного пива.

Согласно исследованиям, в пиве содержалась смесь веществ "колхицин" и "третбутилбициклофосфат" – аналог боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия, который запрещен Конвенцией о химическом оружии 1993 года. При употреблении такая смесь вызывает мучительную смерть в течение 20 минут, уточнили в ФСБ.

Как установила контрразведка, подозреваемый ранее через Telegram установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины и получал от них взрывчатку, доставляемую с помощью БПЛА, которую хранил дома для диверсионно-террористических целей.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий через интернет, соцсети и мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). А также предупредили, что все лица, согласившиеся на сотрудничество с противником, будут установлены и понесут суровое наказание.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета предотвратили убийство военного Минобороны РФ с помощью химических веществ. Два подростка получили от сотрудников спецслужб три емкости с химвеществами, способными привести к летальному исходу.

происшествиярегионы

