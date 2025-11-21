Суд Москвы приговорил женщину к 19 годам за диверсии по указанию украинских спецслужб

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Столичный суд приговорил 42-летнюю Юлию Лемещенко к 19 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей за сотрудничество с украинскими спецслужбами и подготовку диверсий в России, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщина признана виновной в государственной измене, участии в террористической организации, прохождении обучения для диверсий и террористических актов, а также в диверсии, незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и устройств и приготовлении к террористическому акту.

Было установлено, что гражданка России с 2014 года постоянно проживала на Украине. Затем она связалась с представителями Главного управления разведки (ГУР) Украины и "Легиона "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ).

В апреле и мае 2024 года в Киеве и Киевской области она прошла специальную подготовку, в том числе обучилась основам минно-взрывного дела, обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Лемещенко в октябре прибыла в Воронеж, где сама создала несколько взрывных устройств, которые перевезла в Санкт-Петербург и установила возле одной из линий электропередачи, подорвав ее и причинив ущерб на свыше чем 2,2 миллиона рублей.

В ноябре она получила задание на сбор данных о личности и месте жительства одного из военнослужащих российской армии, чтобы подорвать его. Для этого она изготовила не менее 6 взрывных устройств, которые хранила по месту своего проживания.

"Деятельность Лемещенко пресечена в ходе оперативных мероприятий, взрывчатые вещества и взрывные устройства обнаружены и изъяты. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Донецкой Народной Республики (ДНР), который пытался убить высокопоставленного российского военного с помощью отравленного пива.

По данным ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок пива британского производства, которые должен был передать офицеру в качестве подарка. Согласно исследованиям, в напитке содержалась смесь веществ, употребление которых вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

