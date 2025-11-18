Подросток задержан в Подмосковье за поджог релейного шкафа

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники транспортной полиции задержали подростка в Подмосковье по обвинению в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге, сообщило МВД России в телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло на станции "Одинцово" Белорусского направления. Подозреваемым в преступлении оказался 16-летний житель Московской области. Оперативники задержали его недалеко от места ЧП.

Юноша признался, что такое задание он получил от неизвестного лица в мессенджере. Поджог он совершил с использованием бензина и зажигалки. За выполнение задания молодому человеку обещали денежное вознаграждение. Несмотря на повреждение объекта транспортной инфраструктуры, сбоев в движении поездов не было, подчеркнули в МВД.

Подросток стал фигурантом дела по пункту "а" части 2 статьи 205 Уголовного кодекса РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения злоумышленнику.

Ранее Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Документ также дополнили положением о склонении, вербовке и вовлечении несовершеннолетних в преступления.

