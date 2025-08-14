Топ-6 необычных рецептов из арбуза

Традиционно в августе появляется немало рецептов с арбузами: закуски, салаты, варенье и многое другое. О самых необычных из них – в материале Москвы 24.

Варенье, салат и суп

Сварить варенье из арбуза предложил шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции "Говорит Москва". Главный ингредиент – корки плода, которые проваривают до пюреобразного состояния. Туда же можно добавить немного арбузной мякоти, которая придаст продукту сладость и нужную текстуру.

В ресторанах из арбуза также готовят не только десерты, но и соленые закуски, салаты и даже хачапури. Одно из самых необычных сочетаний предложил шеф-повар Самат Жумабаев в разговоре с изданием The Blueprint. Чтобы приготовить татаки из тунца с арбузом, нужно замариновать нарезанный кубиками плод без косточек в рисовом соусе, цветочном меду и корице. Филе рыбы сбрызнуть оливковым маслом и посыпать солью, затем приготовить на сильно разогретой сковороде. При этом середина куска должна быть непрожаренной. Затем тунец нужно нарезать слайсами и выложить на соус васаби, рядом расположить маринованный арбуз и украсить все кунжутом.





Самат Жумабаев шеф-повар Благодаря этой технике арбуз сохраняет сочность и во рту буквально взрывается сладкими, пряными и кислыми оттенками.

Пожарить арбуз на гриле с добавлением морской соли и сока лайма и подавать в виде стейков предложил изданию шеф-повар Александр Кищенко.

Рецептом ферментированного арбуза поделился бренд-шеф Бахтияр Шамсиев. Нарезанную без косточек мякоть уложить в банку со специями: имбирем, чили, чесноком, сахаром и морской солью. Затем нужно использовать гидрозатвор или чуть приоткрыть крышку и оставить банку при комнатной температуре на два-четыре дня.

"Вкус получается остро-фруктовый, отлично сочетается с мясом", – отмечает Шамсиев.

Приготовить из летнего лакомства освежающий салат предлагает кулинарный блогер Светлана Бахлина. В беседе с WomanHit она порекомендовала нарезать кубиками арбуз и сыр фета, заправить соком лайма, молотым черным перцем и оливковым маслом, украсить лепестками мяты.

Эксперт также посоветовала попробовать арбузный гаспачо. Для этого понадобится полкило мякоти плода без косточек, пара помидоров, один огурец, столовая ложка оливкового масла, немного сока лайма или винного уксуса, мята или базилик, а также соль и перец по вкусу. Ингредиенты нужно измельчить в блендере до однородного состояния, затем охладить. Подавать можно даже в стаканах, а сверху украсить листочками мяты.

Польза и вред

Большое количество жидкости в составе арбуза помогает поддерживать водный баланс в организме, а сахар утоляет легкое чувство голода. Плод может стать полезным перекусом, советует эндокринолог Дарья Михайлова изданию "РБК Life".

Помимо этого, в арбузе есть множество полезных микроэлементов и витаминов, среди которых С, А, В1, В5, В6. При этом содержание белков, жиров и пищевых волокон в ягоде низкое. Калорийность, по словам специалиста, составляет около 30 калорий на 100 грамм.

Питательные вещества, которые есть в арбузе, способствуют укреплению сердца и сосудов. Ликопин помогает снизить уровень холестерина и нормализовать давление. А аминокислота цитруллин повышает уровень оксида азота, который способствует расширению кровеносных сосудов. При этом только спелый плод успел наполниться нужными элементами, а от незрелого арбуза пользы не будет.

Кроме того, бахчевая культура может нанести вред людям с определенными проблемами.





Дарья Михайлова эндокринолог В арбузе содержатся сахароза, фруктоза и глюкоза. Сами по себе, являясь природными сахарами, они не вредны в разумных количествах, но при избыточном потреблении способствуют увеличению калорийности рациона и набору веса. Пациентам с нарушениями углеводного обмена их потреблять нежелательно из-за быстрого повышения уровня глюкозы крови.

Тем, кто страдает от мочекаменной болезни и диабета второго типа, стоит проконсультироваться с врачом насчет употребления плода, богатого углеводами, отметила врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова в разговоре с "РБК Life".

Также арбуз может стать причиной вздутия и дискомфорта в ЖКТ. Об этом необходимо помнить людям с кишечными расстройствами.

Кроме того, большая концентрация нитратов в арбузе, нарушения при обработке пестицидами, а также испорченный или неспелый плод могут обернуться отравлением. Если после употребления лакомства появилась тошнота, рвота, диарея, необходимо обратиться за медицинской помощью.

В среднем здоровому взрослому человеку можно есть от 400 до 500 граммов арбуза в день. Однако речь идет лишь о ягодах, в которых нет каких-либо вредных компонентов, уточнил в разговоре с изданием "Аргументы и факты" врач-диетолог Антон Поляков. Считается, что один кусок арбуза весит около 150 граммов. Исходя из этого, ежедневной нормой будут около трех-четырех крупных долек.

