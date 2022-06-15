Роскомнадзор запросил у "Яндекса" информацию об утечке данных клиентов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Роскомнадзор обратился с запросом в компанию "Яндекс" по поводу возможной утечки личных данных пользователей сервиса "Яндекс.Практикум".

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сервиса", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Накануне в телеграм-каналах появились сведения о появлении в открытом доступе базы данных пользователей "Яндекс.Практикума", состоящей из 300 тысяч строк.

В марте компания "Яндекс.Еда" зафиксировала утечку телефонных номеров и информации о заказах пользователей. Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

