Величайшим киногероем назвали персонажа Харрисона Форда

Фото: стоп-кадр из фильма "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", 1981 год, реж. Стивен Спилберг

Читатели журнала Empire выбрали величайшего героя в истории кинематографа. Пользовательский рейтинг возглавил археолог-авантюрист Индиана Джонс.

На экране его воплотил Харрисон Фонд. На второй позиции оказалась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой" в исполнении Сигурни Уивер.

Тройку "призеров" замыкает Железный Человек – официально первый герой комиксов, вошедший в киновселенную Marvel. В нескольких фильмах франшизы его роль исполнил Роберт Дауни-младший.

Кроме того, читатели отметили Капитана Америку, Люка Скайуокера, Бэтмена и некоторых других персонажей популярных франшиз супергеройского или научно-фантастического жанров.

Ранее стало известно, кто удостоился звания величайшего рок-гитариста всех времен. Результаты опроса на эту тему опубликовало издание Total Guitar.