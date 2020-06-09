Назван величайший рок-гитарист всех времен

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Стало известно, кто удостоился звания величайшего рок-гитариста всех времен. Результаты опроса на эту тему опубликовало издание Total Guitar.

Читателями был составлен рейтинг из 170 музыкантов, относящихся к ряду жанровых категорий: классический рок, блюз, хеви-металл, шред, инди.

Общественность признала лидером в категории классического рока гитариста Queen Брайана Мэя.

"Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне", – прокомментировал данный факт сам музыкант.

Вторую строчку рейтинга занял Джими Хендрикс. Его кандидатуру особенно выделил и победитель Мэй.

Бронза же досталась Джимми Пейдж. В пятерку лучших также попали Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.

Ранее был опубликован рейтинг самых популярных актеров 2019 года. Заинтересованность зрителей в том или ином исполнителе оценивали по количеству поисковых запросов на портале. В топ-3 таким образом вошли Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.