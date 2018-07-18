Харрисон Форд сыграет в фильме по роману Джека Лондона "Зов предков"

Фото: AP//Invision/Jordan Strauss
Знаменитый голливудский актер Харрисон Форд в ближайшее время может сняться в фильме по роману американского писателя Джека Лондона "Зов предков". Об этом передает "Мир 24".
Форд исполнит роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Если стороны достигнут соглашения, съемки экранизации "Зова предков" начнутся осенью этого года.
Ранее героя романа Лондона играли такие известные актеры, как Кларк Гейбл в экранизации 1935-го года и Чарлтон Хестон в 1972-м году.
"Зов предков" – роман раннего творчества Джека Лондона, который появился на свет в 1903 году. Действие происходит в канадском Юконе во времена золотой лихорадки. Главный герой – пес Бэк, привезенный с пастушьего ранчо в Калифорнии. Он попадает в суровые будни ездовых собак и пытается выжить, несмотря на жестокое обращение хозяев. В конце произведения Бэк покидает людей и становится вожаком стаи волков.
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