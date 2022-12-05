Семейный телеканал "Солнце" заменит Disney с 14 декабря

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Семейный развлекательный телеканал "Солнце" заменит с 14 декабря в российском эфире канал Disney, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "МЕДИА1".

Уточняется, что генеральным продюсером нового канала назначили Рубена Оганесяна.

"Новая концепция, новое оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента. "Солнце" создают настоящие профессионалы своего дела, имеющие большой и успешный опыт запуска, эффективного управления и развития больших медиабрендов", – приводятся в сообщении пресс-службы слова гендиректора группы компаний "МЕДИА1" Яна Кухальского.

Отмечается, что канал будет транслировать анимацию, кино, семейные сериалы, а также всероссийские телепремьеры.

В пресс-службе отметили, что смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и компанией Disney о завершении совместной работы.

О том, что компания Disney закроет офис кинопрокатного подразделения в России, стало известно в начале ноября. Сообщалось, что большинство сотрудников московского офиса уволили.

Кроме того, 2 октября The Walt Disney Company удалила из социальных сетей российские аккаунты. Закрыт и официальный сайт компании в РФ, а сама страна исключена из списка государств с собственным филиалом.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Компания Disney прекратила показывать свои фильмы в российских кинотеатрах

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