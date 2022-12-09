Антонио Бандерас заявил о возможном продолжении "Шрека"

Фото: кадр из м/ф Шрэк (2001), режиссеры – Эндрю Адамсон, Вики Дженсон, производство – DreamWorks Animation, PDI/DreamWorks

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас заявил о возможном выходе продолжения культового мультфильма "Шрек". Об этом сообщает издание Deadline.

Бандерас, озвучивший в предыдущих частях Кота в сапогах, сообщил о возможном продолжении франшизы. Актер также отметил, что хочет увидеть нового "Шрека". Однако студия DreamWorks Animation еще не подтвердила данную информацию.

"Я прожил с этим котом почти 20 лет. Я снялся в пяти фильмах. Вероятно, будет еще один. "Шрек", скорее всего, вернется", – сказал Бандерас.

Несколько лет назад в Сети появлялись новости том, что пятый фильм о "Шреке" находится в разработке и должен быть выпущен в 2019 году. С тех пор проект так и не вышел.



Ранее режиссер "Шрека" сравнила работу над мультфильмом со ссылкой в Сибирь. По словам Вики Дженсон, перед тем как выпустить картину в прокат, всей команде пришлось столкнуться с рядом крупных проблем. Продюсеры и режиссеры активно сменяли друг друга для снижения нагрузки.

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