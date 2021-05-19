Режиссер "Шрека" сравнила работу над мультфильмом со ссылкой в Сибирь

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Шрек"; режиссер – Вики Дженсон; производство – DreamWorks Animation
Американский режиссер Вики Дженсон рассказала о трудностях, с которыми ей и команде пришлось столкнуться при создании известного мультфильма "Шрек". Об этом сообщает "Газета.ру".
"Попасть в "Шрек" было похоже на ссылку в Сибирь", – шутливо отметила она.
По словам Дженсон, перед тем как выпустить картину в прокат, всей команде пришлось столкнуться с рядом крупных и мелких проблем.
Продюсеры и режиссеры активно сменяли друг друга для снижения нагрузки, главного героя пришлось полностью переработать, а с технологиями при создании мультфильма возникли определенные трудности.
В 2018 году компания Universal заявила о намерении перезапустить знаменитый мультик и адаптировать его для нового поколения. Сейчас студия работает над сценарием. По словам специалистов, перед ними сложная задача: сделать совершенно новый мультфильм, который не выглядел бы как сиквел.
О новой части задумались еще в 2016 году, однако дата выхода неизвестна до сих пор. Продюсеры надеются, что привлекут к проекту старых актеров Майка Майерса, Антонио Бандераса и Эдди Мерфи, которые озвучили Шрека, Кота в сапогах и Осла.
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