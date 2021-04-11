Мультфильм "Душа" получил премию БАФТА как лучшая анимационная лента

Фото: Кадр из фильма. Фото: Kinopoisk

Лента "Душа" стала победителем в номинации "Лучший анимационный фильм" премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). Режиссерами анимационного фильма являются Пит Доктер и Кемп Пауэрс.

74-я церемония награждения состоялась в лондонском "Альберт-холле" без зрителей из-за коронавирусных ограничений.

Традиционно премию БАФТА вручают в феврале. Однако в этом году она перенеслась из-за пандемии.

Ранее мультфильм "Душа" победил в категории "Лучший анимационный фильм" на премии "Золотой глобус".

