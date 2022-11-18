"Яндекс Маркет" выкупил все оставшиеся в России товары IKEA

Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI

"Яндекс Маркет" выкупил все товары шведского бренда IKEA, которые остались в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовые и другие детали по сделке в компании не раскрывают. Между тем известно, что речь идет о 20 миллионах товаров во всех категориях. Они станут доступны покупателям до конца текущего года.

В пресс-службе уточнили, что продукция IKEA продавалась от разных партнеров, в том числе из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что на российские активы IKEA претендуют шесть компаний.

О своем уходе из России шведская компания объявила 15 июня. IKEA планирует продать четыре фабрики в РФ, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Позже президент и главный исполнительный директор INGKA Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин сообщил, что компания уволила в России 10 тысяч сотрудников. Всего в компании работали 12 тысяч человек.



"Яндекс Маркет" выкупил оставшиеся товары IKEA в РФ

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