Американская сеть ресторанов Subway изучает возможность продажи бизнеса – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jörg Carstensen

Американская сеть ресторанов Subway рассматривает возможность продажи бизнеса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В материале уточняется, что процесс продажи бизнеса находится на начальном этапе. Стоимость компании оценили в 10 миллиардов долларов.

При этом в самой компании отказались комментировать возможность продажи.

"Как частная компания мы не комментируем структуру собственности и бизнес-планы", – сообщил один из представителей Subway.

В настоящее время рестораны сети работают в 112 странах мира. Компания располагает 40 тысячами точек быстрого питания.

Ранее сообщалось, что ушедшая с российского рынка шведская компания IKEA планирует продать заводы в РФ до июля 2023 года. Согласно правилам и положениям, сделка подлежит согласованию с правительством, уточнили в компании. Покупатель российской структуры не уточнялся.



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