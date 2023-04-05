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16:15

Политика

Путин отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам

Путин отметил, что Россия не имеет предвзятого отношения к каким-либо странам

Путин примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств

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Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

У России нет предвзятого отношения к каким-либо странам. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь прибывших послов в Кремле. По словам президента, Россия будет активно проводить взвешенную многовекторную внешнюю политику.

Президент РФ напомнил 17 иностранным послам о теракте на "Северных потоках" и выразил надежду на создание международной комиссии по расследованию преступления. Лидер государства отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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