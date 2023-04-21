Дилер Duracell заявил, что не получал уведомлений об уходе компании из РФ

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Один из официальных дилеров Duracell в РФ – компания "Колорс груп" – не получала уведомлений о прекращении работы российского дистрибьютора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"Мы продолжаем получать товары, каких-либо уведомлений о прекращении работы ООО "Дюраселл Раша" мы не получали", – рассказали в компании.

Журналисты ТАСС также обратились к другому дилеру Duracell в России – питерской сети "Мастер". Там тоже не получали уведомлений о прекращении работы компании в РФ.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал письмо дистрибьютора Duracell в России, адресованное его партнерам. Из него следовало, что акционеры компании приняли решение об уходе с рынка РФ.

Отмечалось, что компания продолжит выполнять имеющиеся и новые заказы до исчерпания запасов продукции, однако затем все поставки будут прекращены, продажи остановлены, а контракты с партнерами расторгнуты.

