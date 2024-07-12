"Черноголовка" запустит новый бренд детского питания Gipopo вместо Heinz

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Компания "Черноголовка" прекратит выпускать детское питание под брендом Heinz в сентябре 2024 года. Вместо него появится Gipopo, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Гендиректор "Черноголовки" Наталия Сахнина уточнила, что компания разработала новый бренд, чтобы обеспечить преемственность для конечного потребителя. Это касается рецептур, качества продукции и дизайна упаковки. Первая партия поступит для продажи в торговые точки уже в августе текущего года, отметила она.

В марте компания купила российский бизнес Kraft Heinz. Согласно условиям сделки, "Георгиевский комбинат детского питания" и "Ивановский комбинат детского питания" перешли в собственность "Черноголовки". После проведения сделки было разрешено выпускать продукцию Heinz в течение полугода.