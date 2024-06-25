Песков заявил, что большинство западных компаний не ушли из России

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Большое количество западных компаний не ушли из России и продолжают работать в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам политика, у этих компаний многомиллиардные инвестиции в РФ. Они продолжают работать и использовать эти банковские услуги.

"Если они прекратятся – будет нанесен ущерб этим компаниям. Так же, как и нашим компаниям", – добавил пресс-секретарь президента.

На вопрос о значимости западных банков для отечественной экономики Песков ответил, что они выполняют важные функции по переводу средств. Это не только в интересах российских банков, но и зарубежных, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ООО "Эйч энд Эм", являющееся основным юрлицом шведского ретейлера H&M в России, решило начать ликвидацию компании. Вопрос о ликвидации был утвержден 17 июня этого года.

Шведская H&M Hennes&Mauritz стала единственным владельцем российского ООО в 2020 году.

