Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:43

Экономика

В Чехии заявили, что нефть перестала поступать в страну по трубопроводу "Дружба"

Фото: 123RF/alekstaurus

В Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба". Об этом заявил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек.

"Нам известно об этой ситуации, и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил Влчек, на данный момент республика имеет достаточные запасы сырья. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы подготовлены к этой ситуации. В Чехии также есть система государственных материальных резервов.

В свою очередь, представитель оператора чешской части "Дружбы" Барбора Пуцова пообещала, что в ближайшее время опубликуют сообщение о ситуации с поставками нефти. В "Транснефти" отметили, что поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории идут в штатном режиме.

Между тем известно, что по "Дружбе" Чехия получает 58% нефти.

Ранее сообщалось, что на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба". В пожарной службе страны передали, что утечка не угрожает взрывом или пожаром, опасность для граждан также отсутствует.

Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.

Читайте также


экономика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика