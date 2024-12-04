В Чехии заявили, что нефть перестала поступать в страну по трубопроводу "Дружба"

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В Чехию перестала поступать нефть по южной ветке трубопровода "Дружба". Об этом заявил глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек.

"Нам известно об этой ситуации, и мы находимся в контакте со всеми заинтересованными в этом деле сторонами", – цитирует его РИА Новости.

Как отметил Влчек, на данный момент республика имеет достаточные запасы сырья. По его словам, нефтеперерабатывающие заводы подготовлены к этой ситуации. В Чехии также есть система государственных материальных резервов.

В свою очередь, представитель оператора чешской части "Дружбы" Барбора Пуцова пообещала, что в ближайшее время опубликуют сообщение о ситуации с поставками нефти. В "Транснефти" отметили, что поставки по нефтепроводу "Дружба" по российской территории идут в штатном режиме.

Между тем известно, что по "Дружбе" Чехия получает 58% нефти.

Ранее сообщалось, что на территории Польши произошла утечка нефти из нефтепровода "Дружба". В пожарной службе страны передали, что утечка не угрожает взрывом или пожаром, опасность для граждан также отсутствует.

Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.