07 марта, 17:31Политика
Трамп заявил, что Россия "разносит" ВСУ на поле боя
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия буквально "разносит" ВСУ на поле боя. Об этом американский лидер написал в Truth Social.
В связи с этим Трамп отметил, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине. Он еще раз призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры.
"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций", – подчеркнул президент США.
Ранее США приостановили поставки военной помощи Украине. Решение, по данным СМИ, было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, считают журналисты.
В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном.
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