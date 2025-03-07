Трамп заявил, что Россия "разносит" ВСУ на поле боя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия буквально "разносит" ВСУ на поле боя. Об этом американский лидер написал в Truth Social.

В связи с этим Трамп отметил, что рассматривает возможность усиления санкций в отношении России до достижения урегулирования по Украине. Он еще раз призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры.

"Основываясь на том факте, что Россия абсолютно разносит Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю большой объем банковских санкций", – подчеркнул президент США.

Ранее США приостановили поставки военной помощи Украине. Решение, по данным СМИ, было принято Трампом 4 марта. Таким образом президент США пытается надавить на украинского лидера Владимира Зеленского, считают журналисты.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что украинский конфликт не может продолжаться бесконечно. Он призвал Киев сделать реальные шаги для урегулирования ситуации в частном порядке с Вашингтоном.