Axios: делегации США и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии 12 марта

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Американские и украинские делегации планируют встретиться в Саудовской Аравии 12 марта. Об этом заявил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники на своей странице в соцсети X.

"Высокопоставленные американские и украинские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в следующую среду, сообщили мне два источника", – уточнил он.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил, что договорился с советником американского лидера по нацбезопасности Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время. По словам политика, он провел телефонный разговор с Уолтцем, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру.

Президент США Дональд Трамп и Зеленский встретились 28 февраля в Вашингтоне для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако между лидерами произошла перепалка, в ходе которой глава Белого дома обвинил украинского президента в неуважении к США, из-за чего церемония подписания была сорвана.

Затем Трамп указал, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет сложно вести дела. Во вторник, 4 марта, США приостановили поставку военной помощи Украине.

