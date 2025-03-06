Reuters: США лишат временного правового статуса около 240 тыс украинцев

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев-беженцев, проживающих в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома и трех осведомленных лиц.

Предполагается, что такую меру примут уже в апреле 2025 года. В частности, лица без подобного статуса могут подвергнуться ускоренной депортации.

Ранее стало известно, что украинские беженцы начали массово переезжать из Польши в Германию. По статистике, количество украинцев-беженцев в Польше с 2022 по 2024 год сократилось с 1,3 миллиона до 983 тысяч человек. В это же время по итогам прошлого года в ФРГ проживали свыше 1 миллиона граждан Украины.

