В офисе Зеленского заявили о скорой встрече команд США и Украины

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в своем телеграм-канале, что договорился с советником американского лидера по нацбезопасности Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.

По словам Ермака, он провел телефонный разговор с Уолтцем, в ходе которого обсуждались дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также политики обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном.

Ранее Уолтц сказал, что США обсуждали с Украиной место и дату встречи для переговоров. По его словам, был сделан позитивный шаг к тому, чтобы вести диалог о мире. Кроме того, Штаты, уточнил советник, не исключают возможность возобновления военной помощи Киеву в случае успешных с ним переговоров.

Президент США Дональд Трамп и Зеленский встретились 28 февраля в Вашингтоне для подписания сделки о редкоземельных металлах. Однако между лидерами произошла перепалка, в ходе которой глава Белого дома обвинил украинского президента в неуважении к США, из-за чего церемония подписания была сорвана.

Затем Трамп указал, что Зеленский не готов к мирному урегулированию и что сторонам будет сложно вести дела. Во вторник, 4 марта, Соединенные Штаты приостановили поставку военной помощи Украине.