Философ Дугин: Трамп отдаст Украину России, столкнувшись с проблемами в США

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Американский лидер Дональд Трамп может "отдать" Украину России после того, как столкнется с серьезными проблемами внутри Штатов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на философа Александра Дугина.

По его словам, Трампа через месяц-два ожидают проблемы, связанные с Европой, Гренландией, "51-м штатом" Канадой, а также с мексиканскими наркокартелями, которые продолжают атаковать южные границы США.

"Тогда на следующем этапе Украина с ее редкоземельными металлами будет ему не просто не нужна – он нам ее с удовольствием отдаст, чтобы мы этот токсичный отход получили и 10 лет им занимались, ни во что больше не вовлекаясь", – отметил Дугин.

Кроме того, против Трампа играет и его активная поддержка израильского премьера Биньямина Нетаньяху, которая не понравится странам исламского мира, добавил философ.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта в саудовском городе Джидда. По итогам обсуждений Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

После переговоров Трамп заявил, что планирует переговорить с Владимиром Путиным на этой неделе. Он также сообщил, что украинского лидера Владимира Зеленского снова ждут в Белом доме.