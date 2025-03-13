Лавров: России нужен устойчивый и постоянный мир на Украине

Фото: министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва заинтересована в постоянном и устойчивом мире на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранении первопричин нынешней ситуации на Украине", – приводит слова главы российского МИД RT.

Лавров подчеркнул, что перемирие на Украине объявлялось с 2014 года неоднократно. Однако каждый раз выяснялось, что киевское руководство при поддержке европейских стран врет относительно данного вопроса.

Ранее с аналогичным заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, в ходе разговора с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем он изложил позицию России о необходимости долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Помощник российского лидера также отметил, что договоренность Вашингтона и Киева о временном перемирии является лишь "временной передышкой для украинских военных".

Приехавший 13 марта в Россию спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует обсудить не только Украину, но и в целом российско-американские отношения и их дальнейшее развитие. Ушаков не исключил его возможную беседу с Владимиром Путиным, который сформулирует официальную позицию России по поводу временного перемирия на Украине.